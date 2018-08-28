Париж, 29 августа, 2018, 00:56 — ИА Регнум. В проливе Ла-Манш произошли столкновения между французскими и британскими рыбаками из-за добычи гребешка святого Якова, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, морская префектура отправила в район вылова судно, которое обнаружило около 35 французских лодок и 5 британских.

«Французы вышли на контакт с англичанами и требовали, чтобы они прекратили вылов. Потом начали кидаться камнями, но никто не пострадал. Французские лодки почти окружили британцев, которые вскоре покинули этот район», — заявил президент регионального комитета по рыболовству Нормандии Димитрий Рогофф.

По словам Рогоффа, французские моряки ловят гребешок в этом районе с 1 октября по 15 мая и требуют от британцев, чтобы они не промышляли во французском районе во время простоя.