Идлиб, Сирия, 28 августа, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Восемь членов группы «Белые каски» сопроводили два грузовика с отравляющими веществами, доставив их в город Саракиб сирийской провинции Идлиб, сообщил 28 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

Химическая угроза

По информации российского Центра, груз встретили двое полевых командиров боевиков.

«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — сказал Алексей Цыганков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о готовящейся в зоне «Идлиб» провокации с использованием отравляющих веществ. Провокация должна послужить поводом для удара США и их сателлитов по сирийской территории.

Напомним, 28 августа в госдепе США официально заявили о готовности быстро ответить на применение химического оружия в Сирии. Ранее Вашингтон усилил группировку носителей крылатых ракет у побережья Сирии.