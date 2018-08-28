Ереван, 28 августа, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Сержу Саргсяну (третий президент Армении — ИА REGNUM ) не стоило предпринимать попыток сохранить власть. Об этом в интервью российской телекомпании НТВ заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

yerkirmedia.am Роберт Кочарян

«Считаю, что Сержу Саргсяну не стоило проводить конституционные реформы. Я тогда выступал с публичной критикой данной реформы, и, конечно, ему не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра», — заявил Кочарян.

Он также коснулся своего недавнего заявления о возвращении в политику. Отвечая на вопрос о том, как именно он намерен вернуться — со своей партией или коалицией, Кочарян ответил: «Я оставил вопрос достаточно открытым. Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы».

Экс-глава Армении также повторил свой тезис о том, что по отношению к нему осуществляется политическая вендетта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя.

27 июля суд арестовал Кочаряна сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста. Апелляционный суд принял за основу конституционное положение о неприкосновенности президента. Генпрокуратура оспаривает решение Апелляционного суда в Кассационном суде. Параллельно с этим о решении подать кассационную жалобу заявили адвокаты Кочаряна.