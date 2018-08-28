Москва, 28 августа, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко не имеет проблем в том, чтобы выиграть грядущие выборы, однако легитимность правления, в том числе перед западными странами, вызывает у него серьёзную озабоченность. Об этом 29 августа заявил депутат Верховной рады Украины V — VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие

«У Порошенко вообще нет никаких проблем выиграть выборы. Это человек, который обладает наибольшими финансовыми возможностями, он обладает наибольшими организационными возможностями, административными возможностями. Инструментарий, необходимый для победы, у него есть», — заявил Килинкаров.

Есть лишь одна проблема — как эту победу легитимизировать как внутри Украины, так и за её пределами, считает он.

«Поэтому они бегают все в посольства, в США, в Европу и так далее», — указал Килинкаров.

По его словам, такие попытки происходят даже по российскому направлению, и «сегодня в Россию приезжают люди из нынешнего политикума, пытающиеся договориться здесь в том числе о том, чтобы легитимизировать результаты выборов».

31 марта 2019 года на Украине состоятся очередные выборы президента страны. Согласно социологическим опросам, действующий президент Украины Пётр Порошенко занимает последние места в рейтинге кандидатов в президенты, в то время как первые позиции часто занимает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.