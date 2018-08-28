Москва, 28 августа, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил нового министра управления внутренних дел и начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Так главой МВД республики назначен полковник полиции Алексей Попов. Ранее он являлся замначальника УМВД России по Архангельской области.

Начальником УФСИН Удмуртии стал полковник внутренней службы Михаил Арсланов. До этого с октября 2017 году он возглавлял ОФСИН Карачаево-Черкесской республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2018 года Путин освободил от занимаемо должности министра внутренних дел Удмуртии Александра Первухина, который занимал этот пост с апреля 2011 года. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен его заместитель Олег Мальцев.

Также в апреле лишился поста глава УФСИН республики Владимир Доронин, который вступил в должность в октябре 2016 года. Обязанности начальника управления исполнял до настоящего момента Игорь Криницын.