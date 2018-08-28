Москва, 28 августа, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Украина должна стать парламентской республикой, упразднив пост президента страны. Об этом 29 августа заявил депутат Верховной рады Украины V — VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Украине надо перестать играть в лотерею и отменить пост президента, который разделяет страну на две части. Просто взять и отменить», — заявил Килинкаров.

«Я считаю, что Украина как парламентская республика могла бы иметь шанс сохраниться. В парламенте были бы постоянно представители разных политических сил и течений, и пролоббировать интересы кого бы то ни было стало довольно бы сложно», — подчеркнул он.

По его мнению, президентскую модель в своё время Украине фактически навязали в период распада Советского Союза.

«Она была очень удобна и её гораздо дешевле было реализовать для государственного контроля», — добавил он.

Напомним, 31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные выборы президента страны. Согласно последнему опросу социологической компании Seetarget рейтинг поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко составляет 6%, а, например, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 6,1%.