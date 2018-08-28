Екатеринбург, 28 августа, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Уральское управление СКР обрело нового руководителя. Ведомство возглавил Пётр Решетников, указ подписал президент России Владимир Путин.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Решетников родился в 1969 году в Свердловской области. В сентябре 2007 — июне 2010 года был первым заместителем главы Уральского следственного управления на транспорте. Затем возглавил следственное управление по Дальневосточному федеральному округу, а 3 октября 2014 года был назначен главой управления СКР по Хабаровскому краю.

Примечательно, что хабаровское управление он должен был возглавлять пять лет, то есть до октября 2019 года. Но судьба распорядилась иначе. Он возвращается на свою малую родину.

Отметим, прежний глава, Дмитрий Путинцев, в июле ушёл на пенсию. Врио руководителя ведомства был Роман Кашин.