Пекин, 28 августа, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика призывает международное сообщество сохранить роль ООН и не позволять отдельным странам добиваться внешнеполитических целей методами военных угроз и односторонних санкций, сообщается 28 августа в документе, обозначающем позицию Китая на 73-й Генассамблее ООН, намеченной на 24−27 сентября.

Wikigogo.or Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

«Международное сообщество должно сохранять приверженность политическим способам урегулирования острых проблем, активнее прибегать к превентивным дипломатическим мерам, поддерживать посредничество ООН, противостоять военным угрозам или односторонним санкциям», — указано в тексте.

Официальный Пекин подчеркивает, что роль Совета безопасности ООН и его ответственность за сохранение глобального мира не должны подвергаться сомнению, роль Совбеза и его авторитет необходимо сохранять.

«Никто не может идти в обход СБ ООН при решении главных проблем, касающихся международного мира и безопасности», — подчеркивается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Генассамблея ООН пройдет на фоне обострения отношений США и Китая, развившегося до уровня торговой войны. Кроме того, официальный Вашингтон ранее неоднократно высказывал свое неудовлетворение существующим Уставом ООН.