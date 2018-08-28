Киев, 28 августа, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Украинские власти до 30 сентября официально объявят о своем намерении денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Украина

«Президент объявил об этом сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано», — пояснил министр изданию «Украинские новости».

Климкин отметил, что до настоящего времени из-за некоторых «юридических вопросов» данная тема не рассматривалась на более высоком уровне.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что дал поручение МИД подготовить необходимый пакет документов для начала процедуры расторжения договора о дружбе с Россией от 1997 года.

Напомним, что по условиям договора его действие автоматически продлевается каждые десять лет, если за полгода до истечения срока его действия одна из сторон не уведомит о желании приостановить соглашение.

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