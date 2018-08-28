Ростов-на-Дону, 28 августа, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на территории Кумженской рощи вновь произошёл крупный ландшафтный пожар. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 28 августа, площадь возгорания достигал 7,5 га.

Лесной пожар

Сообщение о пожаре поступило около 15:30. Уточняется, что сухая трава загорелась на улице Кумженская, 5. В 19:35 пожару был присвоен уже третий ранг сложности. Тушат пожар 82 человека и 19 единиц спецтехники. О ликвидации пламени не сообщается.

В ведомстве обратили внимание на то, что угрозы распространения на населённые пункты и строения нет. Пострадавших также нет.

ИА REGNUM напоминает, что 21 августа пожарные расчёты прибыли к месту крупного ландшафтного пожара, который вспыхнул в Кумженской роще. Пламя полыхало на площади 1 тыс. квадратных метров. В региональном МЧС сообщили, что на месте работали 12 пожарных и четыре спецмашины. При этом угрозы распространения пламени на жилые строения не было.