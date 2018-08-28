Брюссель, 28 августа, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Военный блок НАТО, заметив «значительные силы» российского флота в Восточном Средиземноморье, призвал все стороны к сдержанности.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Об этом 28 августа было указано в аккаунте официального представителя НАТО Оаны Лунгеску в Twitter.

«Россия сосредоточила в Восточном Средиземноморье значительные военно-морские силы. Важно, чтобы все в этом регионе проявляли сдержанность», — говорится в сообщении Лунгеску.

Напомним, ряд СМИ сообщил, что у побережья Сирии развернута самая мощная военно-морская группировка России за все время ее участия в сирийском конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление группировки ВМФ России осуществлено с целью предотвращения возможного ракетного удара США и их сателлитов по Сирии. Ранее уже сообщалось, что такой удар Вашингтон планирует нанести после провокации боевиков, готовящейся в Идлибе. Вашингтон намерен обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ.