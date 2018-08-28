Астана, 28 августа, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В Казахстане разработана и запущена дифференцированная система критериев для оценки компетенции судей. Об этом заявил член Высшего судебного совета республики Ардак Балагумарова, передает 29 августа телеканал «24 Хабар».

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

Процедура сдачи экзамена будет состоять из психологического теста, написания эссе, проверки знаний законодательства республики и способности его применять на практике. Судьи также должны справиться с конкретной судебной ситуацией, смоделированной в экзаменационном билете.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров заявил, что в республике завершилась поэтапная процедура передачи суду полномочий по санкционированию всех следственных действий.