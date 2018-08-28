Казань, 28 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. С начала текущего года в Татарии девять депутатов разных уровней лишились мандатов по итогам антикоррупционных проверок. По словам исполняющего обязанности заведующего отделом антикоррупционных проверок Управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Салавата Рахимова, трое депутатов лишены полномочий по заявлению руководителя региона Рустама Минниханова.

Остановить коррупцию

По его словам, всего в 2018 году было проведено 19 таких проверок, сообщает «Татар-информ».

Кроме того, проводились 172 проверки по фактам предоставления сведений о доходах.

«Из этих 172 проверок в 61 случае были установлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений», — уточнил Рахимов. К дисциплинарной ответственности были привлечены 147 человек, что ниже уровня прошлого года на 223 человека или на 60,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в 2017 году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода, который «по забывчивости» не указал договор займа на сумму 9 млн рублей в декларации о доходах.

Накануне за недостоверные сведения о доходах досрочно прекращены полномочия 25 депутатов в Башкирии. По словам главы республики Рустэма Хамитова, ряд депутатов декларации о доходах не представил вообще.

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