Астана, 28 августа, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Студенты из Казахстана, выдворенные из Южной Кореи, нарушили законодательство, так как безвизовый режим между странами действует на протяжении 30 дней, сообщает 28 августа «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

Дарья Драй ИА REGNUM

В пресс-службе внешнеполитического ведомства прокомментировали ситуацию с выдворенными студентами. В МИД отметили, что между странами с 29 ноября 2014 года действует соглашение об отмене виз сроком на 30 дней для лиц, въезжающих не для трудовой деятельности.

«В данном случае казахстанские студенты нарушили миграционное законодательство Южной Кореи», — добавили в МИД Казахстана.

Напомним, в августе власти Южной Кореи депортировали 20 студентов из Казахстана, как нелегальных мигрантов. Абитуриенты обвинили в случившемся частную компанию, которая занимается отправкой студентов в иностранные вузы.

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