Екатеринбург, 28 августа, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Управление СКР по Свердловской области наконец обрело нового руководителя. Его возглавил Михаил Богинский, указ подписал президент России Владимир Путин.

Tyumen.sledcom.ru Михаил Богинский

Богинский ранее возглавлял управление СКР по Тюменской области. Этому подразделению тоже нашли нового главу. Преемником Богинского стал Александр Кубляков.

Оба назначены на пять лет.

Напомним, ранее свердловское управление СКР возглавлял Валерий Задорин. Он считался одним из непотопляемых. Но в апреле 2018 года был уволен.