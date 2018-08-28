Астана, 28 августа, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Сотрудники подразделений природоохранной полиции департамента внутренних дел Астаны с начала 2018 года оштрафовали 558 водителей на сумму 14,6 млн тенге ($40,37 тыс.), сообщили 28 августа в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

Все владельцы транспортных средств были оштрафованы по статье «Нарушение правил благоустройства». Размер штрафа за отсутствия покрытия сыпучих грузов составляет 24 050 тенге ($66,5).

Как сообщал ИА REGNUM, в июле 2018 года прокуратура Туркестанской области Казахстана выявила 28 несанкционированных свалок. В результате окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд тенге ($5,53 млн).