Киев, 28 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в его стране может быть принят закон о регулировании деятельности в интернете, в частности, в социальных сетях, для того, чтобы эффективно бороться с «российской пропагандой» в киберпространстве. Об этом сегодня, 28 августа, пишет «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след

Порошенко на совещании украинских послов заявил, что IT-специалисты якобы фиксируют создание «тысяч фейковых аккаунтов с российскими корнями».

«Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. Мы должны быть готовы дать отпор», — заявил Порошенко.

Таким отпором может стать новое регулирование цифрового пространства, которое бы соблюдало баланс между национальной безопасностью и свободой слова.