Астана, 28 августа, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск отправит своего представителя на VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане 10−11 октября, сообщает 28 августа издание «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на министра общественного развития республики Дархана Калетаева.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

По его словам, съезд планируют посетить лидеры нескольких государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич и заместитель президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал государственному секретарю Святого престола кардиналу Пьетро Паролину приглашение папе Римскому Франциску принять участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий.