Киев, 28 августа, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В 2018 году Киев уже пролонгировал действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»). Тем не менее, этот факт не лишает Украину права выйти из этого соглашения, не неся никаких последствий. Об этом 28 августа в эфире украинского телеканала заявил политолог Игар Тышкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Большой договор» пролонгируется на 10 лет. В то же время ст.40 говорит, что государство может выйти из этого договора не менее чем за шесть месяцев до окончания термина. Это значит, что в 2018 году, за шесть месяцев до окончания мы не могли сказать, что выходим из договора. Этот договор уже де-факто пролонгирован на 10 лет. Это значит, что на следующий день после пролонгации этого соглашения Украина может заявить уже на эту мину: «Парни, все». Что касается права выхода из этого соглашения, мы имеем право выхода, тут на нас не накладывается никаких ограничений», — пояснил Тышкевич.

Эксперт объяснил, что «ранее Киев не мог разорвать договор, пока в международных документах Россию официально не признали агрессором».

«Почему именно сейчас? Статья 2 этого соглашения говорит, что границы Украины нерушимы. До того момента, пока в международных документах не была зафиксирована аннексия Крыма, пока не была зафиксирована агрессия России против Украины, мы не могли разрывать этот договор, мы не могли выставить претензии. Отметим, что в международных документах Россию назвали «агрессором» только в этом году», — заявил Тышкевич.

По его словам, теперь «Украина имеет доказательную базу в международных судах для получения от России контрибуции».

«Если мы разрываем соглашение и факт агрессии зафиксирован, то мы разрываем соглашение и на этом основании мы продолжаем выставлять претензии России. Если бы мы разорвали соглашение до того как зафиксировали факт агрессии, до того, как международное сообщество признало, что агрессия существует, вот тогда были бы проблемы относительно предъявления претензий РФ. Это как в суде, если доказательство в суде зафиксировано и подшито к делу, вы можете делать следующий шаг. Если доказательства нет в деле, даже если они есть, извиняюсь, его нет», — подытожил Тышкевич.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ закрепил принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в 2018 году заканчивается срок действия договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. По его словам, в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги для разрыва договора.

«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов», — сказал Порошенко.

Напомним, 20 июня 2018 года несколько депутатов Госдумы России предложили начать процедуру денонсации «Большого договора». 21 июня лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил убедительные доводы, чтобы разорвать договор «О дружбе и сотрудничестве» с Украиной.