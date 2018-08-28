Махачкала, 28 августа, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Во вторник, 28 августа состоялось открытие финального этапа конкурса «Мой Дагестан». В нем приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, заместитель министра энергетики Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин.

Прокудин-Горский С.М. Дагестан. Верхний Гуниб. 1904

Первым поприветствовал финалистов Сергей Кириенко и высоко оценил всех участников конкурса.

«Первая и главная победа — вы не побоялись. Это всегда риск, это всегда вызов. Вы не побоялись, вы попробовали, вы доказали, что вы достойны», — сказал он.

Сергей Кириенко отметил высокий интерес дагестанцев к конкурсу — более 11 тысяч обращений, что превысило даже самые смелые прогнозы организаторов. Он позитивно оценил участие в конкурсе представителей всех без исключения этносов Республики.

Сергей Кириенко подчеркнул, что создание системы социальных и кадровых лифтов проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Конкурс для руководителей в Дагестане — один из важных элементов этой комплексной работы. Он был инициирован врио главы Республики Владимиром Васильевым, и руководство страны, по словам Сергея Кириенко, будет его «всемерно поддерживать».

«Это не разовая задача, — отметил он, — У нас и Владимир Владимирович поставил такую задачу по всем проектам платформы «Россия — страна возможностей».

Врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев рассказал о том, какие кадровые перспективы ожидают победителей конкурса.

«Мы обещали трудоустраивать по итогам конкурса. Для победителей мы подготовили 130 вакансий и позволим людям попробовать себя. Вы готовились, говорили о себе, и мы дадим вам такую возможность. Мы обязательно будем вас назначать на должности, на которых сначала вы будете временно исполнять обязанности, а через какое-то время будем решать вопрос о назначении», — сообщил он.

Владимир Васильев подчеркнул, что каждый может убедиться в открытости конкурса и тех возможностях, которые он дает, на примере победителей: «Мы часто задаемся вопросом о том, что каждый из нас может сделать для Республики? Ответ один: все можно сделать. И конкурс тому явное свидетельство. У нас были даже иностранные участники — ничто не ограничивало участников конкурса. Был большой интерес со стороны общественности и, наверняка, были сомнения. Теперь вы, прошедшие конкурс, ответите на вопрос, что это — шоу, или какая-то политическая акция, или это действительно пришли талантливые люди, которые себя проявят и послужат своему народу», — поделился Владимир Васильев.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников рассказал о том, какое значение имеют победители конкурса для Республики.

«Для каждого из вас — это уже большая победа, ведь из более чем 6 тысяч чуть более 200 прошли в финал. Задача конкурса — сформировать резерв энергичных, хорошо подготовленных лидеров, которые будут работать на благо Республики, на благо нашей Родины — России. Для Республики, перед которой стоит новый этап развития, нужна обновленная, профессиональная, сильная команда, способная обеспечить прорыв во всех областях жизни Дагестана. В своем программном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что для всех, кто готов работать, хочет проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, желает добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития и уверенного движения вперед», — сообщил Александр Матовников.

Он также поделился своими ожиданиями от итогов конкурса.

«В стране сформирована и уже показала свою эффективность система государственной поддержки проектов, направленных на обеспечение работы социальных лифтов. Кадровый проект «Мой Дагестан» — один из них. Уверен, что в условиях открытости, непредвзятости и справедливости он выявит самых достойных кандидатов в управленческую команду региона. В ближайшие дни вы будете заниматься принятием управленческих решений, покажете свое умение работать в команде, обретёте новые знания и новых друзей. Победители пополнят с качественной точки зрения управленческий кадровый резерв Республики Дагестан так же, как это произошло с победителями кадрового конкурса, прошедшего в апреле этого года», — заключил Александр Матовников.

Напомним, что конкурс «Мой Дагестан» стартовал 12 июля, его проводит правительство Республики Дагестан по поручению врио главы Республики Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

По итогам первого этапа на почту сбора заявок поступило более 11 тысяч обращений, успешно зарегистрированы на конкурс были 6150 человек. Из них 5475 конкурсантов завершили второй этап — дистанционное тестирование. В результате к прохождению ретеста были приглашены 226 человек. 27 августа все они прошли контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получил 161 конкурсант, им воспользовались 160 человек.

Победители конкурса «Мой Дагестан» смогут пройти обучение по специальной программе на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщил сегодня, 28 августа, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на официальном открытии финала конкурса в Махачкале.

Такая награда не была предусмотрена условиями конкурса, но, по словам Сергея Кириенко, этот вопрос он уже обсудил с врио главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым и директором ВШГУ РАНХиГС, генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым.

«Мы уже договорились, что в дополнение к решениям по итогам конкурса, к программам обучения и к назначениям, которые будет проводить руководство Республики, мы дополнительно предусмотрим для победителей конкурса «Мой Дагестан» специальную программу повышения квалификации и обучения», — сказал Сергей Кириенко.

Он отметил, что предусмотрены учебные модули и в Москве, и в Махачкале.

Кроме того, Сергей Кириенко объявил дополнительный приз от Наблюдательного совета конкурса.

«Мы зарезервировали три места на Восточном экономическом форуме, где будет наш президент и главы целого ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.

По его словам, это будет «важный стратегический разговор» о развитии не только Дальнего Востока России, но и всего АТР.

Форум пройдет 11−13 сентября во Владивостоке, путевки на него получат трое лучших победителей. Сергей Кириенко отметил, что состав участников форума формируется заранее и туда сложно попасть, но конкурсанты смогут принять участие в качестве полноправных делегатов.

Победители будут определены в ходе серии очных оценочных мероприятий, их имена станут известны 30 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой Дагестан» — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо Республики. Победители конкурса войдут в кадровый резерв высшей готовности Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации Республики. Конкурс проводит правительство Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей» — это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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