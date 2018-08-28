Москва, 28 августа, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Сложившееся в зоне «Идлиб» положение не будет сохраняться долго, поэтому скопившимся в этой сирийской провинции боевикам предлагается сложить оружие, заявил 28 августа постпред России в ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На внеочередном заседании Совбеза ООН по ситуации в Идлибе российский дипломат подчеркнул, что возможность встать на путь мирного урегулирования существует для боевиков лишь временно.

«Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статус-кво неприемлемо», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, скопившиеся в зоне «Идлиб» боевики различных группировок почти ежедневно нарушают режим прекращения огня. Ранее сообщалось, что на этой территории готовится провокация с применениям отравляющих веществ, которую США и их сателлиты намерены сделать поводом для ракетного удара по Сирии.