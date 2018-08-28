Ташкент, 28 августа, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике низкую эффективность управления маршрутами в Ташкенте, в котором изношенность автобусного парка составляет 75%, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

Критике также было подвергнуто отсутствие электронного табло с графиком движения автобусов на остановках, бесплатного интернета, средств видеонаблюдения и соответствующих мобильных приложений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Ташкенте состоялось совещание по вопросам развития автотранспортных перевозок с участием Шавката Мирзиёева. В ходе совещания отмечалось, что межрайонные и межгородские автотранспортные маршруты будут переданы в частные руки.