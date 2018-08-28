Москва, 28 августа, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Фильм «Время первых» Дмитрия Киселева набрал наибольшее количество голосов в проведённом группой Mail.Ru на своем разделе «Кино» опросе почти 17 миллионов человек. Оценивались работы только отечественных режиссёров, сделанные с 2011 по 2018 годы.

Цитата из к/ф «Время первых», реж. Дмитрий Киселев. 2017. Россия Космонавт

В призёры также прошли картины «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Салют-7» Клима Шипенко. В топ рейтинга также вошли фильмы «Экипаж» Николая Лебедева, «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого, «Дурак» Юрия Быкова и другие. Лидером популярности за период с 2001 по 2010 годы стал фильм «Остров» Павла Лунгина. Зрители также высоко оценили «Брестскую крепость» Александра Котта, «В августе 44-го» Михаила Пташука, «Адмиралъ» Андрея Кравчука. В 1990-х самым культовым фильмом был фильм Алексея Балабанова «Брат».