Нью-Йорк, США, 28 августа, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у вооруженных сил Сирийской Арабской Республики нет химического оружия. Об этом он заявил сегодня, 28 августа, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Onedio.com Сирийская армия

Небензя заявил, что сирийская армия не обладает химическим оружием и нет никаких планов по его использованию.

«Нет в этом никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили. Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России сообщило о том, что в Сирии боевики под руководством английских спецслужб готовят инсценировку применения химического оружия сирийскими войсками против мирного населения. Эта провокация должна дать повод США нанести ракетный удар по Сирии.