Ташкент, 28 августа, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Межрайонные и межгородские автотранспортные маршруты Узбекистана будут переданы частным операторам на основе государственно-частного партнерства, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.

Annie Spratt В салоне автобуса

Новую систему транспортного обслуживания обсудили на совещании по вопросам совершенствования управления в сфере автотранспорта под председательством президента республики Шавката Мирзиёева.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Узбекистане отправлен в отставку глава АО «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев. Компания выполняет функции хозяйственного управления городским пассажирским транспортом.