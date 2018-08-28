Вашингтон, 28 августа, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Уход американских военных с территории Сирии начнется после полного уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обучения новых незаконных вооруженных формирований и возврата мирных переговоров к Женевскому формату, заявил 28 августа на брифинге глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел США. Ирак. Сирия. Ливия

«Во-первых, мы должны уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также мы должны обучить местные отряды. В-третьих, завершение этой войны должно идти в рамках Женевского процесса. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем уменьшать количество наших военных», — сказал Мэттис журналистам.

Напомним, Женевский переговорный формат за несколько лет своего существования не дал ни малейшего результата. В настоящий момент урегулирование сирийского конфликта проходит в формате переговоров в Астане, организованных без участия США.

Стоит отметить, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии уже не существует после военного поражения от российской группировки и сирийской правительственной армии. Разрозненные остатки банд, периодически заявляющие о своей принадлежности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестали быть заметным фактором в Сирии.

Кроме того, незаконно находящиеся на территории Сирии военные США фактически занимаются обучением и вооружением незаконных вооруженных формирований, под прикрытием которых американские военные контролируют часть сирийских нефтегазовых месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент так называемой коалиции во главе с США находится в Сирии с 2014 года без мандата ООН и без разрешения законного правительства этой страны.