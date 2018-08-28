Москва, 28 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Телеобращение президента России Владимира Путина, посвящённое изменениям в пенсионном законодательстве, выйдет в эфир в среду, 29 августа, в 12:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее сегодня на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Владимир Путин пообещал в ближайшее время «детально изложить своё отношение к пенсионной реформе».

Президент отметил, что внимательно следит за ходом дискуссий на эту тему, и призвал подходить к любым изменениям в пенсионном законодательстве «только взвешенно и осторожно» и не действовать «формально и механически».

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Пресс-секретарь Владимира Путина позднее сообщил, что «принимая во внимание резонансность темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения».