Ташкент, 28 августа, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан в рамках саммита глав государств СНГ в Душанбе, сообщает 28 августа издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев прибудет в Душанбе с рабочим визитом 27 сентября. В программе также запланированы двусторонние переговоры. В настоящее время прорабатывается вопрос участия в саммите других лидеров СНГ.

На совещании в Душанбе планируется подписание Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019−2023 годы. Таджикистан передаст председательство в СНГ Туркмении.

Напомним, в октябре 2017 года на саммите в Сочи председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану. Глава республики Эмомали Рахмон в качестве приоритетных задач выделил борьбу с терроризмом и развитие транспортных перевозок.