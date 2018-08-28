Вашингтон, 28 августа, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу поддерживает 44% американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого компаниями Axios и Survey Monkey, передаёт 28 августа издание The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки. Дональд Трамп

Как сообщается, большинство из респондентов, высказавшихся за импичмент главе Белого дома, является сторонниками Демократической партии — среди них эту идею разделяет 79% опрошенных.

В рядах республиканцев импичмент Дональду Трампу поддерживает всего 9% респондентов, а среди тех, кто не относит себя ни к одной из этих партий, — 49%.

Уточняется, что опрос проводился в период с 22 по 24 августа среди 4362 американцев. Статистическая погрешность данных, как заявлено, составляет около 3%.

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