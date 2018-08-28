Москва, 28 августа, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Порядка тысячи российских туристов, которые приобрели авиабилеты у туристического оператора «Турово», не могут вылететь из Болгарии. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Tom Raftery Bulgaria Air

Ведомство сообщает, что сейчас на территории Болгарии находятся около тысячи российских туристов, которые должны были вернуться в Россию рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой.

Причина сбоя в отправке российских туристов связана со спором двух хозяйствующих субъектов — российского туристического оператора «Турово» и болгарской фирмы «Ной Тревел», которая выступала посредником с авиакомпанией Bulgaria Air. Оказалось, что «Ной Тревел» досрочно прекратила сотрудничество с «Турово», которая продавала российским туристам авиабилеты.

Поводом для разрыва отношений стала задолженность «Турово» перед болгарской фирмой «Ной Тревел».

Ростуризм разбирается с ситуацией. Уже удалось договориться о возвращении из Болгарии детских туристических групп. В Россию вернулись более 100 детей за счет болгарского туроператора. Еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа 2018 года.