Москва, 28 августа, 2018, 18:20 — ИА Регнум. 13 регионов Приволжского федерального округа получат федеральные средства на поддержку многодетных семей. Однако для Татарии средства не предусмотрены, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Правительство РФ опубликовало перечень субъектов, которым в 2019 году будет оказана финансовая помощь для ежемесячной поддержки семей, в которых рождается третий и последующие дети. В пояснительной записке к документу указано, что в перечень попали регионы, величина суммарного коэффициента рождаемости в которых не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения.

Общий объем выплат в отношении 62 регионов составит в 2019 году 50,1 млрд рублей: 18,6 млрд рублей из федерального бюджета и 31,5 млрд рублей — средства региональных бюджетов.

Отмечается, что регионы — участники программы были отобраны Минтрудом РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года в Татарии количество родившихся относительно такого же периода 2017 года уменьшилось на 3,3%, а число умерших, наоборот, увеличилось на 2,5%.

За январь — июнь 2018 года в республике родились 22 769 детей, что на 708 меньше, чем за такой же период 2017 года — 23 477. Управление записи актов гражданского состояния кабинета министров Татарии между тем за этот же период приводит другие цифры: «зарегистрировано 23 005 актов о рождении, что на 723 акта меньше (3%) соответствующего периода 2017 года».

Умерших в регионе за рассматриваемый период, по данным Татарстанстата, было зарегистрировано 23 297 против 22 720 в январе — июне 2017 года. Данные управления несколько отличаются, по ним, за рассматриваемый период было составлено 23 327 актов о смерти — на 2,6% больше.

Читайте также: Смертность выросла на 2,5%, а рождаемость упала на 3,3%: итоги Татарии