Тутаев, Ярославская область, 28 августа, 2018, 18:17 — ИА Регнум. После полудня простоя в Тутаеве Ярославской области восстановилось паромное сообщение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Admtmr.ru Паром в Тутаеве

Паром, соединяющий левый и правый берега города, прекратил работу утром 28 августа. Все это время тутаевцы пользовались услугами владельцев частных лодок, которые переправляли пассажиров с берега на берег. Машинам пришлось делать многокилометровый крюк.

Сегодня утром без предупреждения «Ярославский речной порт» приостановил оказание услуг по переправе, хотя есть соглашение о том, что порт обязан с апреля по ноябрь бесперебойно организовывать переправу каждый день по утвержденному нами графику. Речной порт ссылается на финансовые проблемы, но на самом деле действия их незаконны и необоснованны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

По словам Юнусова, причиной остановки парома стала двухмесячная задолженность районных властей перед перевозчиком. Но, как говорит глава района, подобная задолженность была всегда и никогда не приводила к демонстративной остановке сообщения.

Они каждый день зарабатывают от 50 до 70 тысяч рублей за счет продажи билетов жителям и автомобилистам. То есть текущая деятельность полностью обеспечивает затраты речного порта, и поэтому подобные приостановки работы парома создают возможность для работы лодочникам, которые отнимают у них хлеб», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Сейчас администрация района платит 5 млн рублей речному порту в сезон за организацию речной переправы. Районные власти говорят, что порт хочет увеличить эту сумму до 8 млн в следующем году.

В районной администрации предположили, что сегодняшнее ЧП — результат плохой информированости руководства Ярославского речного порта о реальной ситуации в Тутаеве. Местные власти проинформировали Тутаевскую районную прокуратуру о недопустимости подобных действий. После проведенных переговоров паром возобновил работу.