Ташкент, 28 августа, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится осенью 2018 года во Францию для развития экономических отношений между странами, так как Париж является крупным грантодателем. Об этом 28 августа сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на политолога Рафаэля Саттарова.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

По его словам, Узбекистан равняется на Францию во многих правовых вопросах.

«Например, при разработке Конституции Узбекистана за основу был взят французский документ», — отметил Саттаров.

Политолог считает, что для роста инвестиций из ЕС в Узбекистане Мирзиёеву необходимо наладить личные доверительные отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов заявил, что Шавкат Мирзиёев отправится с официальным визитом во Францию летом 2018 года.