Иваново, 28 августа, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Ивановская область рискует оказаться в числе тех регионов, которые не сумеют достичь целевого показателя, установленного указом президента (№ 204), согласно которому в 2024 году нормативам должны соответствовать не менее 50% автомобильных дорог регионального значения. Информация об этом содержится в пресс-релизе Счетной палаты РФ, опубликованном 28 августа по итогам проведения проверки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области в 2016—2017 годов. Проверка проводилась по обращению Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

По данным Счетной палаты, на 1 января 2018 года доля автомобильных дорог регионального значения Ивановской области, соответствующих нормативам, составила лишь 39,8%. К 2024 году, напомним, согласно указу президента, нормативам должно должны соответствовать не менее 50% автомобильных дорог регионального значения.

Чтобы достичь этого целевого показателя, в Ивановской области ежегодно должно ремонтировать не менее 210 км дорог, при том что госпрограмма Ивановской области «Развитие транспортной системы» в среднем предусматривает ремонт только 55 км автодорог в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки аудиторы выявили нарушения при формировании дорожного фонда Ивановской области: занижение бюджетных ассигнований привели к сокращению объемов дорожных работ.