Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 28 августа, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Суд в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) запретил свозить мусор на незаконную свалку в черте города около озера, которое имеет статус особо охраняемой природной территории. Как сообщила 28 августа пресс-служба региональной прокуратуры, собственника участка обязали освободить территорию от отходов.

vitautas Озеро в центре города. Гусь-Хрустальный

Иск в суд подала прокуратура, которая выяснила, что еще в феврале 2018 года собственник сдал участок в аренду компании «ПромРесурс». Эта фирма начала привозить туда мусор, который принимала у другой компании — ООО «ВторРесурс». Ранее эта компания уже была замечена в незаконном складировании отходов на этом участке.

Теперь собственник участка не сможет заниматься на этой территории никакой деятельностью, связанной с обращением с отходами. Кроме того, он не сможет передавать его в пользование для такой деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года прокуратура передала в суд дело в отношении жителя Подмосковья, который полтора года свозил мусор на официально закрытую свалку в Гусь-Хрустальном районе. В отношении него было возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии»).