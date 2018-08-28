Калуга, 28 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Сегодня, 28 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с прибывшим в регион Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Манем.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область открывает новые горизонты сотрудничества с Вьетнамом

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, встреча состоялась в административном центре особой экономической зоны «Калуга» в Боровском районе — первом пункте программы знакомства гостя с инвестиционным потенциалом области.

В ходе встречи речь шла о перспективах сотрудничества. В частности, реализации в калужском регионе вьетнамской компанией TH Group масштабного инвестиционного проекта по производству и переработке молока. В Ульяновском районе уже идет строительство фермы на шесть тысяч голов, в Хвастовичском районе — ведется заготовка кормов, перерабатывающее предприятие планируется разместить на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга».

По словам губернатора Анатолия Артамонова, со стороны региона инвестору будет оказана необходимая поддержка.

«В данном проекте наши интересы пересекаются, — подчеркнул он. — Развитие аграрной отрасли — один из приоритетов экономической политики региона. В этой связи мы заинтересованы в создании современных комплексов по производству молока и молочной продукции».

Калужский губернатор также отметил, что этим направлением взаимодействие сторон не ограничится — предстоящий 2019 год, который станет перекрестным годом для России и Вьетнама, откроет новые горизонты сотрудничества.

Нго Дык Мань поблагодарил руководство Калужской области за теплый прием и возможность ближе познакомиться с регионом. Он также отметил хороший потенциал для взаимовыгодного партнерства на перспективу.