Москва, 28 августа, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Критика предстоящих стратегических учений «Восток — 2018», которая звучит со стороны представителей НАТО, это инструмент давления и гибридной войны, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 28 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия. Медведь.

«Ничего нового в этом нет — так принято, — сказал сенатор. — Если иметь в виду натовскую военную стратегию, то мы там названы потенциальным соперником. Что бы мы ни делали, всегда найдётся повод сказать, что это некая угроза и так далее. Мне кажется, проблема в том, что сегодня эта традиция превратилась в элемент гибридной информационной войны. Из символического противостояния она превратилась в инструмент давления, борьбы и навешивания ярлыков. Россия что бы ни делала, она всегда виновата, она, конечно, агрессор. Но боевые машины надо испытывать. Не в теории, а на практике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководство Североатлантического альянса считает предстоящие стратегические учения «Восток — 2018» подготовкой России к масштабным военным конфликтам.

По словам исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта, манёвры, в которых примут участие соединения нескольких военных округов России, а также силы Северного флота, Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация, являются демонстрацией того, что Москва «готовится к масштабному конфликту».