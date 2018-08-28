Москва, 28 августа, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Создатель и владелец Telegram Павел Дуров прокомментировал обновление политики конфиденциальности его мессенджера, которая предполагает сотрудничество со спецслужбами. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 28 августа, на своем Telegram-канале.

TechCrunch Павел Дуров

Напомним, ранее стало известно, что обновленная политика конфиденциальности мессенджера позволяет администрации Telegram выдавать спецслцжбам IP-адреса и номера телефонов пользователей по решению суда. При этом пользователь должен подозреваться в террористической деятельности.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров приветствовал такое решение руководства Telegram и расценил этот шаг как первый ответ на требования российского законодательства.

Однако Дуров заявил, что российские власти требуют от Telegram вовсе не IP-адреса и номера мобильных телефонов предполагаемых преступников, а доступ к переписке всех пользователей. Кроме того, масштабная кампания по блокировкам, которую развернул Роскомнадзор против Telegram, существенно повлияла на позицию администрации мессенджера.

В связи с этим обращения сотрудников спецслужб из России Telegram рассматривать не будет. Изменение политики конфиденциальности мессенджера не касаются ситуации в России.

Дуров также призвал продолжить «сопротивление» российским властям.