Москва, 28 августа, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформирована правовая и информационная база для работы единого рынка лекарств, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ЕЭК.

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По словам министра, союзная нормативная база состоит из 35 нормативных актов. Кроме того, ЕЭК полностью проработала проведение инспектирования по правилам GMP союза.

Отметим, стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) — это система норм, правил и указаний в отношении производителей лекарственных препаратов и их контролеров.

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