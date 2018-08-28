Киев, 28 августа, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Украине не хватит 200 млн долл. американской помощи и средств госбюджета, чтобы победить Вооруженные силы Российской Федерации. Такое мнение 28 августа в эфире телеканала NewsOne выразил доктор политических наук Игорь Пиляев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США помогут

«Если цель ставится победить вторую по военному потенциалу державу мира, то понятно, что это — иллюзия. Тем более, что это ядерная держава. Если это укрепление обороноспособности Украины, в принципе, это нормально укреплять обороноспособность и развивать высокотехнологические отрасли обороны. Но эти меры должны идти нога в ногу с экономическим развитием, реальным ростом внутреннего валового продукта (ВВП), чего мы, к сожалению, не наблюдаем», — сказал Пиляев.

Он считает, что США урезали военную помощь Украине на 100 млн долл. из-за опасения украинской коррупции и попадания американского оружия в руки Кремля.

«Одна из причин, почему американцы побаиваются поставлять Украине передовое вооружение или оборудование, потому что оно может оказаться на другой стороне в силу коррупционных моментов. В данном случае коррупция играет серьезную роль в решении конгресса сократить объем этой финансовой помощи. В условиях нищей, деградирующей экономики и социальной сферы, крайнего дефицита ресурсов коррупцию принципиально невозможно побороть. Решение вопроса коррупции возможно только при успешном решении вопроса модернизации Украины», — подытожил Пиляев.

По его словам, США выделяют Украине недостаточно военной помощи для противостояния России.

«Если взять 200 млн долл. американской помощи на оборону Украины, она раз в 30 меньше чем оборонный бюджет Украины. Принципиально это на ситуацию не повлияет. Какие виды вооружений будут поставляться? Явно не будут поставляться какие-то стратегические ракеты или бомбардировщики и т. д.», — добавил Пиляев.

Как сообщалось, 16 августа начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в 2019 году финансирование украинской армии нужно увеличить до 112 мдрд грн (4,015 млрд долл.).

«Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно в 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока доводят показатели в 82 млрд грн (2,940 млрд долл.). Этого явно недостаточно, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии. Я уже не говорю о наращивании боеготовности», — рассказал Муженко в интервью ВВС.

Он призвал повысить зарплаты в ВСУ, чтобы остановить текучку кадров. По его словам, на ситуацию на передовой в Донбассе это не влияет, так как там выплаты больше.

«Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. грн. У нас сейчас 7 тыс. грн. Эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают», — добавил Муженко.

Напомним, ранее США на 100 млн долл. снизили объем военной помощи Украине на 2019 год по сравнению с 2018 годом. Как сообщила пресс-служба посольства Украины в США, Вашингтон заложил в оборонный бюджет США 250 млн долл. на нужды обороны Украины.

«Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и палатой представителей закон о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны». Документом предусмотрено выделение министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонных вооружений», — говорится в сообщении посольства Украины в США в «Фейсбуке».

Ранее в 2017 году США приняли оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, который предусматривает 350 миллионов долл. для Украины, в том числе 50 млн долл. на летальное оружие. С 2014 года США потратили на повышение обороноспособности Украины более 1 млрд долл.

При этом Вашингтон передал ВСУ широкий спектр вооружений: ПТРК «Джавелин», противоартиллерийские радары, бронеавтомобили «Хаммер», пулеметы и антиснайперские комплексы.