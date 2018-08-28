Санкт-Петербург, 28 августа, 2018, 17:17 — ИА Регнум. С 22 по 26 августа 2018 года в Португалии состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Российскую сборную представили двенадцать спортсменов, в том числе гребцы Надежда Андреева и Алексей Бывальцев.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Надежда Андреева

Как сообщает Паралимпийский комитет России, Надежда завоевала бронзу в состязаниях на байдарках в категории KL2. Первые два места заняли представительницы Великобритании Шарлот Хеншоу и Эмма Вигс.

Гребля на байдарках и каноэ — паралимпийский вид спорта, вошедший в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Соревнования проводятся в одиночных заплывах среди мужчин и женщин по гребле на байдарках (К-1) и гребле на каноэ (V-1) по трем функциональным классам: L1, L2 и L3.

«Надежда весь год упорно тренировалась и уверенно взяла медаль. Сейчас она немного отдохнет и начнет подготовку к следующему году, к завоеванию лицензии на Паралимпийские игры 2020 года», — прокомментировала Светлана Суворова, старший тренер сборной Санкт-Петербурга по парагребле.

Также российская команда завоевала еще три медали. Золото у представительницы Краснодарского края Ларисы Волик в гребле на каноэ среди женщин в классе VL3. Москвич Леонид Крылов стал бронзовым призёром в заездах на байдарках в классе KL3. А в классе VL2 в соревновании каноисток бронза у волгоградской спортсменки Марии Никифоровой.

В общекомандном зачете российская сборная заняла шестое место. Победителем стала сборная Великобритании, второе место заняли украинские спортсмены, и третье место у сборной Австралии.