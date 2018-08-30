Москва, 30 августа, 2018, 13:02 — ИА Регнум. В предвыборной кампании на должность мэра Москвы можно выделить одну доминирующую силу в лице действующей власти, которая использует административный ресурс на максимум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратели

Он отметил, что оппозиционные кандидаты ведут крайне незаметную избирательную кампанию по одной схеме: участвуют в тех дебатах, которые им дают, организуют встречи с инициативными группами, которые выходят к ним на контакт, и очень часто кандидаты по кругу встречаются с одними и теми же избирателями.

«Либо им не хватает ресурсов, либо что-то ещё, чего мы не знаем. Эти выборы не усиливают оппозицию, а ослабляют, так как кандидаты не смогли договориться о едином лидере. ЛДПР и Балакин, с моей точки зрения, кандидаты-аутсайдеры, которым нечего ловить. Сейчас идёт борьба между Свиридовым и Куминым за второе место», — отметил Фёдоров.

Он также подчеркнул, что главная задача действующей власти — снизить явку протестных кругов, чтобы не допустить второго тура. В частности, для этого власть использовала конкурентное преимущество и ввела механизм голосования на загородных избирательных участках. По мнению политолога, проконтролировать ход выборов в день голосования на таких участках будет очень сложно по причине их удалённости.

«На этих участках невозможно ни одному кандидату качественно организовать наблюдение, они необходимы, чтоб пенсионеры-дачники, которые фактически оторваны от избирательной кампании, не знают конкурентов, на которых можно будет повлиять, проголосовали за Собянина», — отметил Фёдоров.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил политтехнолог Артём Репринцев, выборы мэра столицы не предвещают неожиданных ситуаций и какой-либо конкурентной борьбы: при подготовке к избирательной кампании было очевидно, что у оппозиции отсутствует единый кандидат, и он не появится в обозримом будущем из-за ее разобщённости и неспособности договориться между собой.

Он отметил, что многие избранные якобы оппозиционные кандидаты на муниципальных выборах в 2017 году добровольно сложили полномочия депутатов спустя несколько месяцев после выборов, разочаровавшись как в самой партии, их выдвинувшей, так и в системе принятия решений.

«Если раньше они имели право и могли, будучи оппозицией, критиковать действующую власть, и становились во многих районах города аккумуляторами протеста, то после своего избрания они сами стали действующей властью и также стали подвергаться критике со стороны жителей ввиду неспособности поменять или поломать годами существующую и законодательно закреплённую систему принятия решений. Многих это не устроило, и они ушли в тень», — считает Репринцев.

По его мнению, выборы мэра столицы проходят по сценарию президентской избирательной кампании, где главными критериями являются максимальная освещенность, планомерная работа над повышением явки избирателей, а также установка на то, что День голосования — праздник для избирателей.

Репринцев добавил, что предвыборную кампанию действующего мэра столицы во многом можно назвать классической. Она базируется на том, что сделано уже сейчас (отчёт о ранее проведённой работе); на том, что можно улучшить в своем районе и городе в целом (сбор наказов избирателей и запуск социальных провластных проектов, таких как «Мой район»); а также на том, что будет сделано (включение предложений избирателей в программу кандидата).

«Выбранная модель, направленная на повышение явки избирателей, основана на теории «Больших чисел», в соответствии с которой именно лидер от партии власти или представитель власти получает при голосовании максимальное число голосов, электоральное большинство», — отметил политтехнолог.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост столичного мэра претендуют пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин в качестве самовыдвиженца.

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