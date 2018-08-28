Душанбе, 28 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Таджикском городе Ходжент восемь сотрудников частного детского сада оказались в больнице с подозрением на заражение сибирской язвой, сообщают местные СМИ. По словам пострадавших, им стало плохо после употребления говяжьего мяса, которое 23 августа детсаду передал его учредитель в честь праздника Иди Курбон (Курбан-Байрам).

Цитата из х/ф «Броненосец «Потёмкин"». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Испорченное мясо

Подаренное мясо сотрудники решили детям не оставлять, так как был выходной день, и разделили его между собой. В результате 25 августа восемь работников данного учреждения были госпитализированы.

Сегодня, 28 августа, главный санитарный врач Центра госсанэпидемнадзора Согдийской области Умед Нуруллозодасообщил о том, что предварительный диагноз «сибирская язва» не подтвердился. В результате последующих анализов и проведенного бактериологического посева был обнаружен стафилококк.

Он подчеркнул, что состояние сотрудников детского сада удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Они все еще госпитализированы, лежат в разных палатах.

Детский сад закрыт и опечатан. Городская прокуратура Ходжента по данному факту ведет расследование.