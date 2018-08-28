Санкт-Петербург, 28 августа, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Банкир Владимир Антонов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере в бытность руководителем обанкротившегося банка «Советский», оставлен под стражей по решению Колпинского районного суда Санкт-Петербурга на срок по 18 ноября 2018 года. Об этом 28 августа сообщили в судебной пресс-службе Северной столицы.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Под стражей

Банкир был задержан в Подмосковье в середине апреля 2018 года и заключен под стражу по решению суда.

Выступая в Колпинском суде, следователь по уголовному делу банкира пояснил, что оснований для смягчения обвиняемому меры пресечения не имеется. Сам Антонов и адвокаты настаивали на избрании другой меры, не связанной с содержанием в СИЗО.

Как добавили в пресс-службе, Выборгский районный суд Петербурга ранее арестовал денежные средства обвиняемого в размере 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, Владимир Антонов вместе с сообщниками из состава бывших руководящих лиц ЗАО Банк «Советский» в 2015 году выдал подставной фирме заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные банкиру структуры и в последующем похищены.

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Добавим, что сегодня, 28 августа, стало известно об официальном признании банка «Советский» банкротом. Ранее «Советский» был лишен лицензии ЦБ РФ.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сообщается в материалах дела о банкротстве, которое рассмотрел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Иск был подан Банком России.

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