Ереван, 28 августа, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата на пост мэра Еревана от партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» возглавит его племянник Сипан Пашинян. Такое решение принял совет партии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатом от партии власти стал известный в Армении актёр и продюсер Айк Марутян.

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В тоже время официально подтвердилась информация о том, что блок «Елк» («Выход»), в составе которого партия премьера «Гражданский договор» участвовала в парламентских выборах и в выборах Совета старейшин Еревана в 2017 году, ещё будучи в оппозиции, распался.

Партии «Светлая Армения» и «Республика» объединились в блок «Луйс» («Свет») для участия в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана, заявил председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

Кандидатом на пост мэра стал министр юстиции Армении Артак Зейналян, который уже заявил, что в период предвыборной компании уйдёт в отпуск.

Сегодня, 28 августа, также стало известно, что бывшая правящая Республиканская партия Армении в выборах Совета старейшин Еревана принимать участия не будет. Об этом заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

На данный момент желание принять участие в выборах изъявили 11 политических сил. Явным фаворитом предвыборной гонки на данный момент является Айк Марутян.

Согласно источникам ИА REGNUM, партия «Гражданский договор» намерена участвовать в предстоящих выборах в союзе с партией «Аракелутюн» («Миссия»), которую возглавляет советник премьер-министра Месроп Аракелян.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября. Крайний срок для выдвижения партий — 29 августа. Предвыборная кампания для внеочередных выборов сократится и пройдет с 10-го по 21 сентября.

Представитель Республиканской партии Армении Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля без объяснения причин.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. Если одна из политических сил получает больше 50% голосов, то первый номер списка автоматически становится мэром Еревана.