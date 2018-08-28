Москва, 28 августа, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Пользователи Twitter принялись рисовать велосипеды и обвинять в сексизме казанского психолога Антона Шутова. Поводом для этого стал эксперимент специалиста, который якобы показывает разницу между женским и мужским мышлением.

Велосипед

В своём микроблоге Шутов запустил тред о «своей безумной работе», в рамках которого показывает изнанку психологии. Он рассказывает о своих коллегах со сложными случаями шизофрении и даже олигофрении, комментирует психологические рубрики в СМИ и делится неожиданными фактами из психологии. Тред завоевал популярность среди пользователей Twitter. Сейчас у него уже более 300 фактов, а в комментариях множество положительных откликов и благодарностей.

Однако факт №211 вызвал среди пользователей неоднозначную реакцию. Многие пользователи не оценили мнение, что мышление каким-то образом может быть связано с полом человека.

«Положите перед парнями и девушками бумагу и попросите нарисовать велосипед. Вы укатаетесь, разглядывая рисунки. Парни нарисуют механичную реальную модель, а девушки… вы сами увидите. Это наша разница мышления», — пишет психолог.

Он предложил пользователям прикрепить рисунки велосипедов в комментариях к записи. По утверждениям Шутова, у девушек нет представления о том, что такое звёздочка, цепь и разнос педалей.

Юзеры приняли вызов психолога и оставляют свои рисунки под его записью. Однако многие из них не подтвердили теорию психолога. Зачастую рисунки девушек оказывались даже детальнее, чем у парней. По мнению пользователей, это связано вовсе не с полом рисующего, а с его художественными способностями. Самого же Шутова обвинили в сексизме.

https://twitter.com/MadamNovember/status/1033955999466614784

https://twitter.com/tro_va_/status/1034012178934902784

«Он очень забавно комментирует чужие рисунки, почитайте. Там самый косож*пый (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) мужской велик лучше реалистичного женского. Чувак из-за своего махрового сексизма уже видит только то, что хочет видеть», — пишет Сатановна.

«Немалая часть женских, хоть кривенькие, по факту имеют всё, чтобы на них ездить. Комментирует цветочком. Зато в ответ на «косож*пый (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) мужской велик» — «Есть цепь, есть звездочка, педали вразнос, в этом отличие от рисунка девушки», — подтвердил юзер Заецъ.

Пользователи пришли к выводу, что психолог подгоняет удобные ему варианты под свою теорию и игнорирует другие. При этом они считают, что тред Шутова — яркий показатель того, что к психологу лучше не обращаться за помощью.

Ранее в Twitter появился тред на тему стереотипов о мужчинах. Автор аккаунта «Лис смотрит вниз» публиковал факты о дискриминации мужчин в российском обществе. Они касаются проявления эмоций, стиля и ухода за собой, взаимоотношений с женщинами и восприятия в обществе. Пользователи соцсети раскритиковали инициативу автора треда. По их мнению, приведенные факты вовсе не свидетельствуют о дискриминации и больше похожи на «нытьё юноши».