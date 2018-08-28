Великий Новгород, 28 августа, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Новгородское отделение КПРФ не будет заявлять о кандидатуре на должность мэра Великого Новгорода до выборов в городскую думу. Об этом сегодня, 28 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Новгородской областной думы от КПРФ, лидер партийного списка на выборах в думу Великого Новгорода Ольга Ефимова.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Геннадий Зюганов — лидер КПРФ

Она отметила, что политическая партия КПРФ готова представить свою кандидатуру на пост градоначальника — «из числа людей, способных к хозяйственной деятельности, потому что городу нужен хозяйственник, не политик».

«У нас есть люди более авторитетные, чем Бусурин», — заявила Ефимова.

При этом, по её словам, до выборов партия называть своего кандидата не будет.

«Не надо бежать впереди паровоза. Нужно понимать, какие будут результаты голосования, потому что депутаты думы Великого Новгорода нового созыва будут определять, кто именно станет градоначальником. Придёт время, объявят конкурс, всё можно успеть сделать в соответствии с законом. К тому же, действующий мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев будет исполнять свои полномочия ещё, наверное, до ноября: пока будет сформирована конкурсная комиссия, пока пройдёт процедура конкурсного отбора… Зачем сейчас партиям начинать о чём-то заявлять? Да, есть люди, которые объявили о своих амбициях заранее, но зачем идти на поводу?» — заявила Ефимова.

По мнению Ольги Ефимовой, главный вопрос — какой именно будет новая дума Великого Новгорода.

«От дня голосования будет зависеть, не поторопилась ли «Единая Россия» с выдвижением своей кандидатуры. И вот этот поступок: взять и заранее навязать точку зрения, — не самая лучшая реклама и для самого Сергея Бусурина», — отметила Ефимова.

Депутат подчеркнула, что только прямые выборы могли бы «дать реальную конкуренцию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены, впервые в 2018 году новый глава города будет избран по новым правилам: из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Голосовать за нового главу города будут депутаты думы Великого Новгорода нового, шестого созыва, выборы которых состоятся 9 сентября 2018 года. Депутаты избираются по смешанной системе: половина — по 15 одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

Зарегистрированы списки пяти партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и партии «Яблоко». Все они имеют фракции и в нынешней городской думе.

Партия «Единая Россия» 21 августа заявила, что поддержит кандидатуру депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина на пост мэра Великого Новгорода, от ЛДПР в конкурсном отборе намерен участвовать координатор регионального отделения, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.