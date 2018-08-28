Киев, 28 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предстоящей осенью совершит визит в Киев, сообщил 28 августа президент Украины Пётр Порошенко в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма. Порошенко. Меркель

По его словам, визит является «свидетельством особого внимания Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом». Точной даты поездки канцлера Германии Порошенко не назвал.

Напомним, Меркель и Порошенко в августе дважды общались по телефону, последняя беседа состоялась 20 августа. Как сообщала пресс-служба президента Украины, канцлер ФРГ проинформировала об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, стороны также договорились продолжать консультации на уровне глав МИД по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

16 августа Порошенко и Меркель обсуждали в телефонном разговоре тему строительства газопровода «Северный поток — 2».