Ярославль, 28 августа, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Лидеры ярославских отделений КПРФ, «Патриотов России», «Справедливой России» считают, что в снятии с выборов списка ПАРНАСа можно отчасти винить избирательную комиссию Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yaroslavlizbirkom.ru Избирательная комиссия

«Когда мы ознакомились с документами ПАРНАСа в избирательной комиссии, что по закону имеет право делать каждая партия, то нашли достаточно много, на наш взгляд, серьезных нарушений», — сказала корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославского отделения партии «Патриоты России» Вера Никольская.

Она поразилась самоуверенности, с которой, по ее мнению, ПАРНАС сдавал документы в избирательную комиссию.

«Вопрос больше не к ним (ПАРНАСу — редакция), а к избирательной комиссии. Как же она принимала документы, как она могла на их отчетно-выборную конференцию послать представителя облизбиркома из их же партии?» — сказала Вера Никольская.

У ярославского отделения КПРФ тоже есть претензии к избирательной комиссии.

«Я полагаю, что это избиратель должен решать, кому участвовать, а кому нет. К сожалению мы, КПРФ, всю предвыборную компанию сами не вылезаем из судов. Мы сегодня занимаемся не выборами, а судебными процессами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Лидеру ярославских коммунистов не нравится та позиция, которую в суде занимают представители облизбиркома. Комиссия не предъявляла претензии, когда партии сдавали документы в комиссию, а в суде не хотят отстаивать регистрацию партии, которую сами же и провели.

Один из лидеров регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин считает, что ПАРНАС виноват сам.

О том, что ПАРНАС сфальсифицировал протоколы, все посвященные люди знали. Это грубейшее нарушение законодательства. В данном случае жаль, что партию снимают с выборов, но реакция суда абсолютно адекватна. В отличие от снятия с выборов кандидатов, у которых не было написано в документах «копия диплома верна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

Каширин считает, что областная избирательная комиссия поступила непрофессионально, послав на отчетно-выборную конференцию ярославского отделения партии ПАРНАС члена облизбиркома, который сам состоит в ПАРНАСе.