Воронеж, 28 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. 5 тыс. 340 заявлений от жителей Воронежской области, которые намерены голосовать на выборах 9 сентября не по месту прописки, а по месту нахождения, подано на 27 августа. Об этом, как передает корреспонденту ИА REGNUM, сообщил на пресс-конференции 28 августа председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Система «Мобильный избиратель» была опробована на выборах президента в марте этого года. На выборах губернатора воронежцы также получили возможность голосовать по месту нахождения, правда, в пределах региона.

«Есть ограничение — в пределах Воронежской области. В Московском регионе сейчас проводится эксперимент — на выборах мэра Москвы москвичи смогут проголосовать и в соседних регионах. У нас такого пока нет», — отметил Канищев.

Заявления о голосовании по месту нахождения от воронежцев принимаются с 25 июля — в территориальных избирательных комиссиях, в МФЦ, а также через портал госуслуг. С 29 августа по 5 сентября заявления можно будет подать и через участковые избирательные комиссии. В экстренном случае заявление на голосование по месту нахождения можно будет подать и после 5 сентября — до 14:00 8 сентября, но только в УИКах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, в единый день голосования, в Воронежской области состоятся 71 выборы, в том числе — досрочные выборы губернатора.